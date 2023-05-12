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Поездки китайских чиновников в Европу направлены на предотвращение потенциальных рисков

Поездки китайских чиновников в Европу направлены на предотвращение потенциальных рисков

Поездки китайских чиновников в Европу направлены на предотвращение потенциальных рисков, улучшение коммуникации по ключевым вопросамЕвропе следует воздержаться от проведения враждебной политики в отношении Китая, иначе это может привести к разрыву связейАвтор: Чжао ЮшаЧлен государственного совета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган (слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Баербок принимают участие в совместной пресс-конференции в Берлине, Германия, 9 мая 2023 года.

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