"112" В подмосковном Наро-Фоминске следователи возбудили уголовное дело после сюжета РЕН ТВ о пенсионерке, бывшей узнице концлагеря, которую терроризирует собственный сын.
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