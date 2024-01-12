Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США всё глубже увязают в военных конфликтах

США всё глубже увязают в военных конфликтах

США всё же напали на Йемен. Позавчера я писал, что самое главное для внешней политики США — это морские торговые пути, так что хуситы, оспаривающие власть американцев над Красным морем, невероятно сильно вредят репутации американцев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
США уже почти 70 лет постоянно в каких-то вооруженных конфликтах. Из одних выползают - другие находят. По всему Миру везде лезут и конфликтуют.   США - СТРАНА-АГРЕССОР.
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