История, как из сказки — Штурм Часова Яра, боевой кот Васька и «Баба Яга».: Карта специальной военной операции на Украине на 26 ноября 2024 года Юлия СоколоваДля тех, кто следит за ходом Специальной военной операции, актуальная онлайн карта боевых действий становится незаменимым инструментом.