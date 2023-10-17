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Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности 59 компаний из 23 стран производить оружие с Киевом

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности 59 компаний из 23 стран производить оружие с Киевом

По словам чиновника, компании присоединились к альянсу оборонных индустрий.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе всеукраинского телемарафона заявил о готовности десятков компаний производить оружие совместно с Киевом.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Кулебека с дуба рухнул! Кто же будет вкладывать деньги заведомо зная что их разбомбят! Одно слово ДУРАК!
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