Расширяют поддержку: какие льготы ждут семьи Подмосковья

Новые выплаты и земельные участки станут частью программы помощи семьям в регионе.В Московской области планируется внедрение новых мер поддержки для семей в рамках одного из национальных проектов сообщает REGIONS.
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