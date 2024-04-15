Московские предприниматели присоединяются к проекту "Сделано в Москве"

С начала 2024 года более 480 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве", который на данный момент объединяет 5487 участников, включая местные компании по производству одежды, аксессуаров и косметики.
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