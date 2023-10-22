Жители челябинского курортного поселка взбунтовались из-за открытия наркоцентра

Владельцы участков закрытого курортного поселка «Непряхинское поместье» в Чебаркульском районе (Челябинская область) выступили против открытия центра для реабилитации наркоманов в соседней деревне Верхние Караси.
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