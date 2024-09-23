Когда сажать чеснок по лунному календарю 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни Юлия ЧелкановаВыбор времени для посадки чеснока — это не только вопрос личных предпочтений, но и важный фактор, влияющий на урожайность.
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