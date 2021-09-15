Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Проезд транспорта перекроют по трем улицам Уссурийска

Проезд транспорта перекроют по трем улицам Уссурийска

До 20 октября на нескольких участках дорожной сети Уссурийска будут работать специалисты АО "УПТС". С сегодняшнего дня движение автомобилей ограничено на улицах Кирова и Теремецкого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх