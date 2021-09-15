Проезд транспорта перекроют по трем улицам Уссурийска

До 20 октября на нескольких участках дорожной сети Уссурийска будут работать специалисты АО "УПТС". С сегодняшнего дня движение автомобилей ограничено на улицах Кирова и Теремецкого.
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