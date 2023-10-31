Казачья шашка: история и особенности

Отличным подарком военному станет сувенирная казачья шашка. Когда-то она являлась реальным боевым оружием, но со временем потеряла свою эффективность на поле боя и превратилась в сувенирный меч, украшение интерьера или исторического костюма.
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