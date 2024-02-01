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Глава МОК Бах призвал уважать решение CAS по делу фигуристки Валиевой

Глава МОК Бах призвал уважать решение CAS по делу фигуристки Валиевой

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву, следует уважать, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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