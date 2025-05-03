Дипломат: на акциях в честь Дня Победы в Вашингтоне были попытки провокаций

Попытки провокаций были во время проведения памятных акций в США в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким 4 мая журналистам.
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