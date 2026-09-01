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Жизнь на освобожденных территориях 1 сентября (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 1 сентября (обновляется)

Источник фото: Валентин Спринчак/ТАСС 11:11 Конкурсный отбор в команду «МЫВМЕСТЕ» стартовал в ДНР Движение ищет лидеров для системной работы на трех уровнях: в образовании, бизнесе и инфраструктуре.

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