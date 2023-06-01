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Доступ к платформе для социальной журналистики Medium ограничили по решению Роскомнадзора

Доступ к платформе для социальной журналистики Medium ограничили по решению Роскомнадзора

Федеральная служба, ведущая деятельность по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ ограничила доступ к платформе для социальной журналистики Medium.

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