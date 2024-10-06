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Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

WP: Киеву предложат в Рамштайне «конкретные шаги» для членства в НАТО С тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский представил в США свой «план победы», прошло более недели, но детали стратегии и реакция на нее Вашингтона остаются неизвестны.

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