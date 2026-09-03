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Миф о гиперзвуковом «Цирконе»: США развенчали главную угрозу ВМФ России

Миф о гиперзвуковом «Цирконе»: США развенчали главную угрозу ВМФ России

Штаты усомнились в гиперзвуковой природе российской ракеты и предложили альтернативную классификацию «Циркона» .

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Новый комментарий от пользователя
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Andrey B-V

В принципе это неплохо, когда противник явно недооценивает возможности нашего "Циркона". Радоваться сильно не стоит, но и огорчаться не чему. Пусть считают америкосы "Циркон" палкой с крыльями и кошачьим пометом, но когда он по ним прилетит их мнение сильно поменяется, а противодействия "Цирконам" у США будет очень немного.