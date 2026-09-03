Миф о гиперзвуковом «Цирконе»: США развенчали главную угрозу ВМФ России

Штаты усомнились в гиперзвуковой природе российской ракеты и предложили альтернативную классификацию «Циркона» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Фортеця» Орехов ...
- AB Миф о гиперзвуков...
- Опубликованы кадр...
В принципе это неплохо, когда противник явно недооценивает возможности нашего "Циркона". Радоваться сильно не стоит, но и огорчаться не чему. Пусть считают америкосы "Циркон" палкой с крыльями и кошачьим пометом, но когда он по ним прилетит их мнение сильно поменяется, а противодействия "Цирконам" у США будет очень немного.