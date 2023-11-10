На китайской станции «Тяньгун» «обнаружили» третью роботизированную руку

Третья роботизированная рука станции «Тяньгун» внутри модуля «Мэнтянь» / © CCTV+ Ранее сообщалось только о двух роботизированных руках, длиной десять и пять метров, которые размещены за приделами станции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии