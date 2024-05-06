Инспекторы ГИМС напомнили жителям Белгородской области правила рыбалки в весенний сезон

Весна привлекает любителей рыбалки к водоёмам, но это время года может быть опасным для них. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) активизирует свою деятельность, регулярно патрулируя места ловли рыбы и проводя профилактические беседы с рыбаками.