«Луна наша»: Дональд Трамп объявил естественный спутник Земли собственностью США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Америке. Соответствующую публикацию глава Белого дома разместил в своей социальной сети Truth Social.
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После смерти Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп отправляются на собеседование к Богу по поводу работы.
Бог спрашивает Буша: Во что вы верите?
Буш отвечает: Я верю в свободную экономику, сильную Америку, единую американскую нацию и так далее…
Бог впечатлен ответом Буша и говорит: Отлично, садись на стул справа от меня!
Бог поворачивается к Обаме и спрашивает его: Во что вы верите?
Обама отвечает: Я верю в демократию, помощь бедным, мир во всем мире и так далее…
Бог действительно впечатлен ответом Обамы и говорит: Отлично, садись на стул слева от меня!
Наконец, Бог также спрашивает Трампа: Во что вы верите?
И Трамп отвечает: Думаю, вы сидите на моем стуле!
Шиза косит наших людей. Тихо шифером шурша, крыша едет неспеша!😂