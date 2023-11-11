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Здоровье в наших руках

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Свежие комментарии

Бывают ли у меня клиенты, которые не снизили вес

Бывают ли у меня клиенты, которые не снизили вес

Не много, но конечно есть.Почему так происходит? Объясняю.Просто я не всемогущая.Поясню.Что я могу: научить как правильно снижать вес, без вреда для здоровья, помогать делать первые шаги отвечая на все вопросы.

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