Бывают ли у меня клиенты, которые не снизили вес

Не много, но конечно есть.Почему так происходит? Объясняю.Просто я не всемогущая.Поясню.Что я могу: научить как правильно снижать вес, без вреда для здоровья, помогать делать первые шаги отвечая на все вопросы.
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