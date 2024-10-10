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Медведь растерзал грибника

Медведь растерзал грибника

В Словакии медведь растерзал 55-летнего мужчину, который собирал грибы. Об этом сообщает Reuters. Инцидент произошел в лесу недалеко от города Хибе, расположенного на севере страны недалеко от польской границы.

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