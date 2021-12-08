Суд над Россией

– Вста-а-а-ть, суд идет! – А почему он мужчина? Дискриминация по половым признакам! Повсюду одни мужчины, этим они демонстрируют свое доминирование над женщинами! Я протестую, дайте нам нормального судью! – Он белый? Заявляю протест, белым не место в суде, долой белых из власти! – Почему он не инвалид? Это дискриминация людей, имеющих физические недостатки! Пусть ему что-то сломают или отрежут, чтобы он стал достоин высокого звания судьи в демократическом обществе! – Отвод судье, я читала, он в браке с женщиной, это возмутительно, подрыв устоев! Он не может относиться толерантно к представителям ЛГБТ, не будучи сам одним из них! – Молча-а-а-а-ть! Наш судья временно выпущен из психбольницы, где до этого времени содержался в отделении для особо буйных! Еще есть вопросы к кандидатуре судьи? – Нет.