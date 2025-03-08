Володин разнёс Минздрав за врачей из коммерческих вузов

Георгий Корнев

Лично я нищаю с каждым годом по сравнению с "тучными" нулевыми.Так, что за примером далеко ходить не надо. С вою Москву не сравнивай с остальной страной. За 2024 году пенсию добавили 9,5%, при этом газ подорожал на 25 % с 01.07.2024. Остальное ЖКХ подорожало на 11%. Уже подписан указ губернатора, что с 01.07 2025 года плата в моей деревне вырастит на 18,1%. А когда там поднимут очередной раз пенсию? Сейчас я не сваливаюсь из бедности в нищету, потому, что не глотаю горстями таблетки, как некоторые мои сверстники, слава Богу здоровье пока позволяет. Лекарства не дёшевы. Бензин и газ подорожали, выросли издержки производства, подорожал металл, перевозки, продукты (техника на бензине работает). Раз материалы подорожали, то надо и на ЖКХ цены поднимать. Ой цены поднялись. Надо больше платить ресурсника за содержание государственной и муниципальной собственности. Да и зарплату бюджетникам поднять хоть немного не мешало бы. А денег то в бюджете больше не стало? Что делать (исконный вопрос)? А увеличим ка акцизы на табак, алкоголь и природные ресурсы. Ой опять на нефть акцизы повысили, прибыль упала. Ну тогда срочно поднимем цены на нефть (сырьё). И так по кругу. Нефть образовалась сотни миллионов лет назад. Почему цена на неё каждый год растёт?