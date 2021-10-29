Евро Комиссия собирает доказательства для возможного антимонопольного расследования в отношении Газпрома

Politico выяснил, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон должна была сообщить лидерам ЕС, что она уже разослала анкеты о доказательствах незаконной деятельности любых поставщиков газа, оказывающих влияние на энергетический кризис.
Politico выяснил, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон должна была сообщить лидерам ЕС, что она уже разослала анкеты о доказательствах незаконной деятельности любых поставщиков газа, оказывающих влияние на энергетический кризис.
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