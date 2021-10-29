Евро Комиссия собирает доказательства для возможного антимонопольного расследования в отношении Газпрома

Politico выяснил, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон должна была сообщить лидерам ЕС, что она уже разослала анкеты о доказательствах незаконной деятельности любых поставщиков газа, оказывающих влияние на энергетический кризис.