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Евро Комиссия собирает доказательства для возможного антимонопольного расследования в отношении Газпрома

Евро Комиссия собирает доказательства для возможного антимонопольного расследования в отношении Газпрома

Politico выяснил, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон должна была сообщить лидерам ЕС, что она уже разослала анкеты о доказательствах незаконной деятельности любых поставщиков газа, оказывающих влияние на энергетический кризис.

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