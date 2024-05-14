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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о сборной России: «Хотелось бы сыграть с канадцами и другими ведущими странами. Сейчас это невозможно, но желание у нас есть»

Он сообщил, что ФХР работает над проведением товарищеских матчей сборной России против европейских и североамериканских сборных.

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