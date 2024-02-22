В Дзержинске началась реализация проекта строительства бассейна олимпийского резерва «Салют»

В Дзержинске начались работы на площадке, где будет построен бассейн олимпийского резерва «Салют». На первом этапе будет снесено старое аварийное здание бассейна, после чего начнутся уже непосредственно строительные работы.
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