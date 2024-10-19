Медведев прокомментировал слова Трампа о вине Зеленского за начало войны на Украине

Признание кандидата в президенты США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский виноват в украинском конфликте, ничего не изменит в позиции США, но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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