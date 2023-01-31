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Пушилин оценил, как западные танки на Украине повлияют на ход спецоперации

Пушилин оценил, как западные танки на Украине повлияют на ход спецоперации

По словам главы ДНР, у России есть чем ответить на поставки западных танков Киеву.Руководитель ДНР Денис Пушилин дал интервью изданию РИА Новости, в котором прокомментировал решение США и ряда европейских стран о поставках танков киевскому режиму.

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