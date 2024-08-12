Юбки-баллоны: горячий тренд осени, как носить и стилизовать

Фото: Соцсети До недавнего времени казалось, что загадочная покупательница юбки-баллона принадлежит к нишевой группе «людей моды» — тех, кто подписывается на ведущих стилистов и дизайнеров, знают все фэшн-правила, написанные ветеранами индустрии, и… В общем, это некое загадочное существо, явно непохожее на нас с вами.