Дипломат Хаддад: Киев может вступить в НАТО только после окончания конфликта

Министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Париж выражает поддержку вступлению Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), однако лишь после окончания украинского кризиса.
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