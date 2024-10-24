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Дипломат Хаддад: Киев может вступить в НАТО только после окончания конфликта

Дипломат Хаддад: Киев может вступить в НАТО только после окончания конфликта

Министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Париж выражает поддержку вступлению Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), однако лишь после окончания украинского кризиса.

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