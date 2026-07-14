Супермодель Ирина Шейк выложила фото без одежды

Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), 40-летняя Ирина Шейк показала, как отдыхает с дочерью Леей, старшей сестрой Татьяной и ее тремя детьми в Марокко.