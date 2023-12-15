Ближний Восток дает России ряд новых возможностей

@ PA Images/Reuters Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В среду, 6 декабря, пройдет визит президента России в Объединенные Арабские Эмираты, и это станет лишь началом серии встреч главы российского государства с коллегами из стран Ближнего Востока.
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