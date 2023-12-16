"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

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Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да Жопез Боррель в жизни бы не сказал то, что ему не прописали сверху.
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17 час.
ГМ
Георгий Михалев
🤣🤣🤣
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7 час.

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