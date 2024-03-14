Пашинян доигрался в многовекторность. Россия может депортировать в Армению 300 тысяч армян, полностью уничтожив экономику республики

ЮВ

Юрий Во

Пашинян будет и дальше "тянуть резину". А Кремль будет ему в этом помогать. Все заявления Пескова - это пустословие. Все - и у нас, и в Армении прекрасно понимают позицию Пашиняна. Этот господин хочет "усидеть на двух, а то и на трех стульях", поимев "плюшки" от всех сторон. И все бы ничего, но зачем России участвовать в этом "аттракционе щедрости" ? У нас, что - своих проблем нет? Поэтому позиция Кремля, по моему, очень "гибкая" и точно - интересы России здесь очень "мутные". Ну по другому у Кремля не получается - Кремлю тоже хочется и "рыбку съесть и ..."