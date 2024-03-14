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  • Владимир Карпов
    Сейчас, например, соцобеспечение пенсионеров - чисто символическое !!! Выжали все соки - и бросили на произвол судьбы...Путин обвинил ССС...
  • Е Пронина
    ну, если в ссср соцподдержка слабенькая, то в рф чисто капиталистическая))Путин обвинил ССС...
  • Юрий Во
    Пашинян будет и дальше "тянуть резину". А Кремль будет ему в этом помогать. Все заявления Пескова - это пустословие. ...Пашинян доигрался...

Пашинян доигрался в многовекторность. Россия может депортировать в Армению 300 тысяч армян, полностью уничтожив экономику республики

Пашинян доигрался в многовекторность. Россия может депортировать в Армению 300 тысяч армян, полностью уничтожив экономику республики

В первую очередь, речь идет о Франции, поскольку именно Армения, по глубокому убеждению Елисейского дворца, способна компенсировать проигрыш нынешней правящей верхушки в Африке.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Пашинян будет и дальше &quot;тянуть резину&quot;. А Кремль будет ему в этом помогать. Все заявления Пескова - это пустословие. Все - и у нас, и в Армении  прекрасно понимают позицию Пашиняна. Этот господин хочет &quot;усидеть на двух, а то и на трех стульях&quot;, поимев &quot;плюшки&quot; от всех сторон. И все бы ничего, но зачем России участвовать в этом &quot;аттракционе щедрости&quot; ?  У нас, что - своих проблем нет? Поэтому позиция Кремля, по моему, очень &quot;гибкая&quot; и точно -  интересы России здесь очень &quot;мутные&quot;. Ну по другому у Кремля не получается - Кремлю тоже хочется и &quot;рыбку съесть и ...&quot;
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