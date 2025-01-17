Оценку по истории предложили учитывать при поступлении в вузы

Оценку по истории из школьного аттестата необходимо учитывать при поступлении абитуриентов в вузы. С таким предложение к заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко обратился депутат Госдумы Александр Аксененко.
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