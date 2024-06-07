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Байден заявил Конгрессу, что в Европе находятся 80 тыс. американских солдат

Байден заявил Конгрессу, что в Европе находятся 80 тыс. американских солдат

В Европе, на территории стран Североатлантического альянса, находятся 80 тыс. американских солдат. Об этом, в письменном уведомлении Сенату и палате представителей США, заявил президент Джо Байден, передает ТАСС.

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