Байден заявил Конгрессу, что в Европе находятся 80 тыс. американских солдат

В Европе, на территории стран Североатлантического альянса, находятся 80 тыс. американских солдат. Об этом, в письменном уведомлении Сенату и палате представителей США, заявил президент Джо Байден, передает ТАСС.
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