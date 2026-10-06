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Мировое обозрение

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Lufthansa оснастит свои самолеты «акульей» бионической обшивкой

Lufthansa оснастит свои самолеты «акульей» бионической обшивкой

Главное в тезисах: Одобрение EASA: Европейское агентство по безопасности полетов разрешило Lufthansa устанавливать бионическую обшивку AeroSHARK на Airbus A330-300 авиакомпании Discover Airlines.

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