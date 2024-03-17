В Роскачестве назвали список необходимых для водителя предметов в багажнике

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что должно лежать в багажнике автомобиля. Желательно иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, посоветовали в организации.
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