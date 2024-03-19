Рецепт пирога из кафе в солнечном Портофино

Когда мне на подарили путевку в тур по Европе, моему счастью не было предела. Еще бы, отпраздновать день рождения в Италии — мечта любой 17-летней девушки! Чудесный приморский курорт Портофино запомнился мне не только городской площадью с маленькой гаванью и цветными домиками.