На минувших выходных, когда в США не переговоры летала делегация главаря Зе-офиса террориста Кирилла Буданова, туда же прибыли из Киева и руководители подконтрольных американцам «антикоррупционных» ведомств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал США: На У...
- Мать Каи Каллас н...
- АМ Грузинский полито...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым