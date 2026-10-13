Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

872 подписчика

Коцаба: Если Трамп действительно прижмёт Зеленского, власть в Киеве попытаются захватить «Редисы» и Драпатые

Коцаба: Если Трамп действительно прижмёт Зеленского, власть в Киеве попытаются захватить «Редисы» и Драпатые

На минувших выходных, когда в США не переговоры летала делегация главаря Зе-офиса террориста Кирилла Буданова, туда же прибыли из Киева и руководители подконтрольных американцам «антикоррупционных» ведомств.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым