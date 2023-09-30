Совбез: Абхазия укрепляет военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии

Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба заявил в интервью РИА Новости, что республика в последнее время занимается укреплением своих военных возможностей из-за угрозы деструктивных сил в Грузии.
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