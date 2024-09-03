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Парламентская газета

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ЛДПР запустила голосование о запрете мигрантам перевозить семьи в РФ

ЛДПР запустила голосование о запрете мигрантам перевозить семьи в РФ

ЛДПР запустила сайт stopmigrant.ldpr.ru, на котором предлагается проголосовать в поддержку законопроекта фракции о запрете для иностранных граждан, работающих на основе трудового договора или патента, привозить с собой в Россию свои семьи.

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Комментарии
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Федор Родников
КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Новые люди это партии,которые могут и предлагают всякие законопроекты,зная заранее что они приняты не будут,но зато эти партии хапанут дешёвой популярости-главное  прокукарекать, а там хоть не рассветай😜
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