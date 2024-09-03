ЛДПР запустила голосование о запрете мигрантам перевозить семьи в РФ

Федор Родников

КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Новые люди это партии,которые могут и предлагают всякие законопроекты,зная заранее что они приняты не будут,но зато эти партии хапанут дешёвой популярости-главное прокукарекать, а там хоть не рассветай😜