ЛДПР запустила голосование о запрете мигрантам перевозить семьи в РФ

ЛДПР запустила сайт stopmigrant.ldpr.ru, на котором предлагается проголосовать в поддержку законопроекта фракции о запрете для иностранных граждан, работающих на основе трудового договора или патента, привозить с собой в Россию свои семьи.
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