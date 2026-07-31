Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Странные вы люди, бандеровцы

Странные вы люди, бандеровцы

Василий Вереск - Странные вы люди, бандеровцы! Ну чего вам не жилось, вы ж катались как сыр в масле - нет, вас тянет на приключения.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванютин
Во-первых, те, у кого нет статусов и званий, это ОБС. А во-вторых, я спросил у тебя, в какой части автор вешает лапшу? Сам то где обретаешь, латинофамильный?
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1 м.
Геннадий Сытник
ГДЕ??? Ты вообще читал статью?
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1 м.
Геннадий Сытник
Ему и Сазонову сарказм не ведом.
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1 м.