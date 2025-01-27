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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов об увольнении: «Решение решением, но надо это оформить юридически. А пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана»

Ранее в Федерации футбола Казахстана сообщили, что главный тренер команды подал в отставку.  «Решение решением, но надо это оформить юридически.

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