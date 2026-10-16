Власти Тюменской области вновь не смогли продать алкозавод «Бенат» за 464,3 млн рублей. На торги, завершившиеся 15 октября, не поступило заявок.
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