Вероятность встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС рассматривают в Белом доме, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Узбекистан, 19 октября сообщает агентство Reuters.