Вероятность встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС рассматривают в Белом доме, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Узбекистан, 19 октября сообщает агентство Reuters.
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