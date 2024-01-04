Экс-командующий НАТО призвал Байдена к агрессивному ответу на атаки хуситов

Бывший командующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал администрацию президента США Джо Байдена к более агрессивному ответу на обстрелы хуситов коммерческих судов в Красном море.
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