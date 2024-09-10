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Вулин: если ЕС будет шантажировать Сербию, Белград вступит в БРИКС

Вулин: если ЕС будет шантажировать Сербию, Белград вступит в БРИКС

Угрозы и шантаж со стороны Евросоюза, а также избирательный подход европейских политиков к выполнению обязательств перед Белградом могут переориентировать Сербию на присоединение к БРИКС, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

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