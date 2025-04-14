ГУР готовил к совершению убийства задержанного за доставку в РФ СВУ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Задержанный за доставку в Россию мощных взрывных устройств 24-летний гражданин Молдавии Мариус Пруняну готовился Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины также к совершению убийства.
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